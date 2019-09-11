Новый мэр Сочи вступил в должность

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Новый мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду вступил в должность после принесения присяги в городском собрании.

"Клянусь служить процветанию города Сочи и его жителям", - сказал 34-летний мэр города-курорта, который в понедельник был единогласно избран на этот пост депутатами городского собрания.

Он отметил, что продолжит реализацию имеющихся планов развития города и сразу приступит к работе. В частности, уже в среду Копайгородский встретится с общественниками, чтобы проанализировать основные проблемы города и совместными усилиями выработать пути их решения. В работе новый мэр, по его словам, планирует применять принцип открытости, этого же он будет требовать от своей команды. Кроме того, новый мэр рассчитывает на поддержку депутатского корпуса.

Процедура избрания мэра Сочи городским парламентом на конкурсной основе была применена в городе впервые. До этого главу администрации избирали путем народного голосования.

Копайгородский сменил в должности мэра Сочи Анатолия Пахомова, который возглавлял город с 2009 года. В конце августа 59-летний Пахомов заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города, срок его полномочий истекал 8 сентября.

О мэре Сочи

Копайгородский родился в 1985 году в Краснодаре. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии Штеменко по специальности "информационная безопасность автоматизированных систем", затем получил юридическое образование во Владимире и специальность "государственное и муниципальное управление" в Москве.

С 2014 года работал заместителем начальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, с 2015 года был заместителем директора регионального департамента внутренней политики, с 2016 года занимал должность вице-мэра Краснодара.

В сентябре 2017 года был утвержден на должность заместителя губернатора Краснодарского края, курировал внутреннюю и кадровую политику, вопрос региональной безопасности.