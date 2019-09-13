Первый из освобожденных по обмену с Украиной севастопольцев вернулся в город

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат городского совета Севастополя Владимир Галичий первый из освобожденных по обмену с Украиной севастопольцев прилетел в город, сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Белик, участвовавший в работе по освобождению севастопольцев.

"Экс-депутат севастопольского Горсовета Владимир Алексеевич Галичий вернулся в Севастополь - он был освобожден из украинской тюрьмы благодаря обмену заключенными между Россией и Украиной. Украинские пограничники задержали его 22 сентября 2015 года на КПП "Каланчак", когда он на своем автомобиле возвращался от родственников из Черкасской области в Крым", - сказал Белик.

Он уточнил, что еще три возвращенных с Украины севастопольца вернутся в город, как ожидается, в ближайшее время.

В пресс-службе правительства ТАСС добавили, что врио губернатора Михаил Развожаев пригласил Галичего на первую сессию заксобрания второго созыва, которая пройдет в субботу.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.