Захарова: США стоит извиниться и выплатить компенсации пострадавшим от бомбежек Югославии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. США должны извиниться за бомбежки Югославии в 1999 году и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим. Такое мнение высказала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать "двигаться вперед", - написала она на своей странице в Facebook.

Так Захарова прокомментировала слова покидающего должность посла США в Белграде Кайла Скотта, заявившего, что сербам стоит рассматривать события 1999 года в "более широкой перспективе" и призвавшего их улучшить отношения с США.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители.

По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.

Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.

По мнению сербского ученого Любиши Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.