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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Песков сообщил, что Путину доложили об ударах по саудовским нефтяным объектам

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в курсе ударов беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

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Как рассказал изданию Песков, президент "разумеется, в курсе этих событий".

"Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей", - цитируют "Ведомости" комментарий пресс-секретаря. По его словам, Саудовская Аравия не обращалась за иностранной помощью. "Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями", - сказал Песков газете.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЙеменРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий СергеевичАтаки на предприятия Saudi Aramco
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