Песков сообщил, что Путину доложили об ударах по саудовским нефтяным объектам

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в курсе ударов беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Как рассказал изданию Песков, президент "разумеется, в курсе этих событий".

"Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей", - цитируют "Ведомости" комментарий пресс-секретаря. По его словам, Саудовская Аравия не обращалась за иностранной помощью. "Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями", - сказал Песков газете.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.