Эксперт: подписание Киевом формулы Штайнмайера - условие встречи "нормандской четверки"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Последние заявления представителя Киева в Контактной группе Леонида Кучмы и министра иностранных дел Вадима Пристайко об отказе Украины от предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнить минские соглашения. Об этом заявил в понедельник ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В одно и то же время, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус, - сказал он. - Но ведь отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера. Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны - нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статуса, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус".

Между тем, на что следует обратить особое внимание, заявил Чеснаков, "подписание в ближайшие дни в минской контактной группе документов о признании Киевом формулы Штайнмайера - условие проведения саммита "нормандской четверки".