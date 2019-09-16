Путин: формирование конституционного комитета Сирии в целом завершено

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Работа по формированию конституционного комитета Сирии в целом завершена, его участники должны действовать самостоятельно и без какого-либо давления извне. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кадры которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

"Можно сказать, что эта работа (по согласованию списка участников конституционного комитета - прим. ТАСС) в целом завершена. Единственное, что мы должны сделать, это добиться того, чтобы и процедура работы этого комитета была согласована, и, прежде всего, чтобы члены этого комитета действовали достаточно самостоятельно и не подвергались какому-то давлению извне. Вот это чрезвычайно важно", - сказал российский лидер. "Это еще один этап нашей совместной работы. Но, имея в виду, что до сих пор мы добивались положительного результата, на мой взгляд, можно добиться положительного результата и здесь", - добавил президент РФ. Путин также отметил "значительную лидерскую роль" Турции и ее президента в вопросе согласования списка кандидатов в конституционный комитет Сирии.

Путин сообщил, что на встрече с Эрдоганом с глазу на глаз, которая предшествовала общению с участием делегаций, довольно подробно обсуждался сирийский кризис и пути его урегулирования. В том числе, по словам президента РФ, затрагивались и "острые моменты", связанные с ситуацией в идлибской зоне и на Восточном берегу Евфрата. "Сложные чувства у нас вызывает ситуация в Заевфратье: ситуация там продолжает оставаться очень острой. Мы понимаем насколько это важно и для сохранения территориальной целостности Сирийской республики, и для всех соседей, имея в виду законные права соседних государств, в том числе и Турции, на обеспечение своей безопасности", - сказал российский лидер.

Как сообщил президент РФ, главы государств констатировали необходимость более слаженной работы по некоторым вопросам и договорились дать дополнительный импульс в этой сфере своим министерствам обороны и внешнеполитическим ведомствам, а также спецслужбам.

Согласование имен

Ранее газета Al Watan сообщила, что сирийские власти и делегация МИД РФ полностью согласовали список имен членов конституционного комитета Сирии. По сведениям издания, во время переговоров между сирийским президентом Башаром Асадом и российской делегацией, в состав которой входили специальный представитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев и заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин, "были полностью согласованы имена членов конституционного комитета и пропорции входящих в него сторон". Газета отметила, что "вопрос о механизме работы этого комитета еще обсуждается, поэтому соглашения по данному вопросу достигнуто не было".

9 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что формирование конституционного комитета Сирии должно быть завершено в сентябре. Об этих же сроках говорил и спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен.

В новость были внесены изменения (18:19 мск) — добавлена информация после второго абзаца.