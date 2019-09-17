В СВР не комментируют ситуацию со Смоленковым

"Не комментирую. Не в компетенции", - сказал журналистам во вторник Нарышкин.

На прошлой неделе телекомпания CNN выступила с утверждением, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. CNN не назвала агента по имени, указав лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".