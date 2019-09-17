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Публикация о покинувшем Россию информаторе ЦРУ

В СВР не комментируют ситуацию со Смоленковым

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уточнил, что этот вопрос не в его компетенции

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не комментирует ситуацию вокруг экс-сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют агентом ЦРУ.

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"Не комментирую. Не в компетенции", - сказал журналистам во вторник Нарышкин.

На прошлой неделе телекомпания CNN выступила с утверждением, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. CNN не назвала агента по имени, указав лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияПубликация о покинувшем Россию информаторе ЦРУ
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