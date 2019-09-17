Единороссы готовы обсуждать законопроект об отмене муниципального фильтра на выборах

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме готовы обсуждать законопроект об отмене так называемого муниципального фильтра на выборах для парламентских партий, внесенный во вторник представителями "Справедливой России". Об этом заявил ТАСС глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Эта тема предлагается коллегами постоянно. Мы готовы обсуждать любые инициативы коллег по Госдуме, представителей разных политических партий", - сказал политик. Он предположил, что данная тема "получит обсуждение не только на парламентской площадке, но и на площадках политических партий".

Неверов отметил, что один из аргументов противников муниципального фильтра состоит в том, что на выборах президента парламентские партии имеют возможность выдвигать кандидата без сбора подписей, однако на выборах губернаторов необходимо заручиться поддержкой муниципальных депутатов. "Мы готовы к обсуждению, будем обсуждать и с коллегами в партии ("Единая Россия" - прим. ТАСС)", - подтвердил он. "Нужно проанализировать кампании, которые были проведены, количество кандидатов от парламентских партий, участвовавших в выборах, как проходил сбор подписей, в чем трудности", - заключил он.

По мнению разработчиков документа, "действующая процедура сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения кандидатов на пост главы региона (муниципальный фильтр) негативно отражается не только на самих выборах и реализации избирательных прав граждан, но и оказывает отрицательное влияние на развитие институтов местного самоуправления". "Кандидат с соответствующим "административным ресурсом" оказывает давление на муниципальных депутатов, собирает такое число подписей за себя и "угодных" кандидатов, чтобы не допустить до участия в выборах "неудобных" конкурентов", - утверждают справороссы.

Авторы обратили внимание на то, что "каждый год в ходе выборов губернаторов возникают судебные споры по поводу подписных листов муниципальных депутатов, процедур их заверения и так далее". "Опыт прошедших выборов свидетельствует, что действующая модель не смогла в полной мере обеспечить надлежащие гарантии избрания высшего должностного лица субъекта РФ на альтернативной основе и в условиях реальной политической конкуренции, не соответствует принципам демократии, политического многообразия, многопартийности, а также равенства избирательных прав", - утверждают они.

В настоящее время для участия в губернаторских выборах кандидат должен собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов.