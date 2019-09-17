Путин проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 18 сентября, проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Кроме того, как сообщал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, 25 сентября Путин примет председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Как отметил представитель Кремля, эти контакты подчеркивают, что российско-китайские отношения вышли на особый уровень. Он добавил, что и президент РФ, и китайский лидер "всегда принимают высокопоставленных представителей, которые посещают или Пекин, или Москву".

Ли Кэцян находится в России с 16 сентября по приглашению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Официальный визит проходит в год, когда Москва и Пекин отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. В понедельник Медведев и Ли Кэцян с супругами посетили Государственный музей-заповедник Павловск в пригороде Санкт-Петербурга. По окончании осмотра экспозиции музея состоялся неформальный обед, в котором приняли участие Дмитрий и Светлана Медведевы, Ли Кэцян и его супруга Чэн Хун.

17 сентября в Санкт-Петербурге состоялись двусторонние переговоры Медведева и Ли Кэцяна, а также 24-й регулярная встреча глав правительств РФ и КНР, во время которых стороны обсудили вопросы в сфере экономики, энергетики, торгового сотрудничества, транспорта, сельского хозяйства, межрегионального и гуманитарного сотрудничества. По итогам встречи было подписано совместное коммюнике глав правительств двух стран, а также ряд профильных документов. Медведев заявил о готовности России к дальнейшему развития сотрудничества с Китаем по всем направлениям.

По мнению российского премьера, состоявшиеся переговоры с Ли Кэцяном продемонстрировали, что "российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие вышло на новый этап". По его словам, Россия и КНР ставят перед собой цель к 2024 году выйти на уровень товарооборота в $200 млрд. Этого показателя планируется достичь в первую очередь за счет совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства. По итогам 2018 года товарооборот России и Китая превысил $108 млрд.

В свою очередь Ли Кэцян заявил, что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией в разведке и освоении месторождений нефти и газа. Ранее в интервью ТАСС он заявлял, что Москва и Пекин намерены облегчать условия для доступа к инвестициям и рынкам двух стран, "задействовать ведущую роль крупного и среднего бизнеса, осуществлять крупные стратегические проекты, привлекать средние и малые предприятия к сотрудничеству в новых сферах производства, включая электронную торговлю и цифровую экономику с тем, чтобы активизировать двустороннюю кооперацию". По его словам, странам "важно укреплять стратегическое взаимодоверие, наращивать взаимную поддержку, уверенно следовать верным направлениям развития отношений, невзирая ни на какие помехи извне". Кроме того, выразил уверенность Ли Кэцян, России и Китаю важно "сообща работать над выстраиванием международных отношений нового типа".