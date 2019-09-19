Лавров отметил сложности в палестино-израильском урегулировании

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Усилия по продвижению палестино-израильского урегулирования в последние годы не впечатляют. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу с руководством израильско-палестинской группы "Женевская инициатива". Текст заявления министра размещен на сайте МИД РФ.

"Кажется, лично мы еще не встречались, но знаем о ваших взглядах и устремлениях по установлению мира в очень важной части Ближнего Востока, - отметил он. - Мы поддерживаем ваше непрерывное внимание, с учетом вашего опыта и соображений, к содействию поиску решения палестинского вопроса так, чтобы и Израиль, и Палестина, и все другие страны этого региона жили в мире и безопасности".

"Предпринимаемые в последние несколько лет усилия по продвижению мирного процесса не очень впечатляют. И вы, и мы знаем детали. Нам будет полезно узнать ваши оценки ситуации и услышать ваши светлые мысли по этому вопросу", - добавил глава МИД РФ.

Как добавили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе последовавшей беседы была подчеркнута важность скорейшего вывода мирного процесса из тупика "через активизацию коллективных усилий, имеющих своей целью содействие возобновлению прямого диалога между израильтянами и палестинцами по вопросам окончательного статуса". "В этом контексте Лавровым была подтверждена неизменная приверженность России двухгосударственному принципу решения палестино-израильского конфликта на базе известных резолюций СБ и ГА ООН, - указали в министерстве. - Подчеркнута также неприемлемость попыток ревизии общепризнанной международно-правовой основы ближневосточного урегулирования".

Лавров также указал на необходимость восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООН в качестве одной из главных предпосылок для обретения палестинцами своей государственности.

На встрече в МИД РФ "Женевскую инициативу" представляли сопредседатель проекта с израильской стороны Йоси Бейлин и заместитель сопредседателя с палестинской стороны Самир Каракра. Позднее углубленные консультации с ними провел спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. "Женевская инициатива" - проект мирного соглашения между Израилем и Палестиной, подготовленный учеными и общественными деятелями двух стран в начале 2000-х годов. Оно предусматривает возвращение палестинцам территорий, занятых Израилем в 1967 году, и раздел Иерусалима.