Гордума Пензы прекратила полномочия мэра города Виктора Кувайцева

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Городская дума Пензы седьмого созыва на первой сессии в пятницу прекратила полномочия мэра города Виктора Кувайцева в связи с его избранием депутатом гордумы, передает корреспондент ТАСС.

Глава администрации Пензы, согласно уставу города, избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, подавших заявление на конкурс по замещению должности, прекращение его полномочий также находится в компетенции представительного органа города.

За прекращение полномочий в связи с заявлением Кувайцева об отставке по собственному желанию проголосовали 32 из 34 депутатов, присутствовавших на сессии, еще двое воздержались. "Решение принято", - отметил избранный на сессии глава города Владимир Мутовкин. Сам Кувайцев был единственным из числа избранных депутатов, кто не присутствовал на сессии.

Виктор Кувайцев был депутатом гордумы Пензы трех созывов. С сентября 2014 по декабрь 2015 года занимал пост главы города и спикера гордумы. В декабре 2015 года был избран депутатами главой администрации города. По итогам выборов в гордуму седьмого созыва 8 сентября 2019 года он был вновь избран депутатом - Кувайцев шел под первым номером в списке кандидатов от партии "Единая Россия". 10 сентября он подал заявление о сложении полномочий.

Обязанности главы администрации города до избрания следующего мэра продолжит выполнять Сергей Волков.

Выборы в гордуму Пензы 8 сентября впервые прошли по смешанной системе: 10 мест распределяются по партийным спискам среди партий, которые прошли барьер в 5%, 25 мест занимают депутаты, победившие в одномандатных округах. Представители "Единой России" получили в гордуме 19 мест, КПРФ - 12 мест, ЛДПР, "Справедливая Россия" и Партия пенсионеров - по одному месту, еще одно место занял победивший в одномандатном округе самовыдвиженец. Состав гордумы по итогам выборов был обновлен на 60%.