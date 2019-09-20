Эксперт: санкции США против иранского банка могут быть попыткой избежать войны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, вводя санкции против Центрального банка и Национального фонда развития Ирана, может пытаться таким образом избежать военного сценария. Такое мнение выразил в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС председатель совета международного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Введение санкций против банка Ирана - это попытка уйти от военного конфликта, избежать более радикальных решений, - отметил Быстрицкий. - При всей экстравагантности этого Трамп хорошо понимает, что если будет нанесен внятный удар, а удар должен быть нанесен внятный, очень разрушительный, то последствия могут быть очень долгими и очень опасными".

По словам эксперта, введением подобных экономических ограничительных мер Вашингтон пытается "сделать хорошую мину при очень средней игре". В этих условиях введение очередных санкций против Ирана является для США "срединной позицией", считает Быстрицкий. Такой подход, по его мнению, позволяет с одной стороны ответить на нападения на саудовские нефтяные объекты, вину за которые Вашингтон поспешил возложить на Тегеран, с другой стороны избежать военного сценария, к которому "американское руководство не готово".

Быстрицкий предположил, что, принимая решение о введении санкций, американское руководство учитывало позицию международного сообщества. Военный сценарий, подчеркнул эксперт, вызвал бы "резкое осуждение со стороны Китая и крайне неоднозначную реакцию европейских стран".

Официальные заявления

Между тем в пятницу Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме заявил, что США готовы к вооруженному противостоянию с Ираном. По словам американского лидера "никогда еще не было страны, которая была бы лучше к этому подготовлена".

Решение о вводе новых ограничительных мер прокомментировали ТАСС в МИД РФ. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов подчеркнул, что эти санкции лишь ведут к дальнейшему обострению отношений между США и Ираном и ситуации на Ближнем Востоке в целом. Кроме того, Кабулов указал на то, что этот шаг Вашингтона не сможет повлиять на позицию Тегерана и торгово-экономические отношения ближневосточной страны с Москвой, потому что Россия "работает, не используя американские доллары и каналы".

В пятницу американский Минфин сообщил, что власти США вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.