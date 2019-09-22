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Похищение моряков у берегов Камеруна
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Освобожденные из плена в Камеруне российские моряки отправятся на родину 23 сентября

Как сообщают российские посольства в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное
Описание
© REUTERS/Tim Wimborne

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Отправить на родину российских моряков, которые были освобождены из плена в Камеруне и находятся в Германии, планируется 23 сентября, сообщается в воскресенье на сайте МИД РФ.

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"Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября 2019 года, - говорится в сообщении. - По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает".

15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", шедшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России - капитана, старшего помощника и старшего механика.

Теги
КамерунРоссияПохищение моряков у берегов Камеруна
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