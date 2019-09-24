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Лавров обсудит с Помпео отказ в визах членам делегации России на Генассамблее ООН

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров поднимет тему отказа в визах ряду членов российской делегации на Генассамблее ООН на встрече в Нью-Йорке с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке", - указала она. Дипломат назвала ситуацию с визами возмутительным примером неуважения США членов ООН

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что ряд членов Совфеда, включая его самого, не получил визы и не сможет принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Генассамблея ООН - 2019Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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