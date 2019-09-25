Захарова предупредила об угрозе нарушения конфиденциальности при переговорах с Белым домом

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает, что любые контакты с Белым домом могут оказаться вне рамок конфиденциальности. Такое мнение выразила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1" .

"Получается, что с сегодняшнего дня, а эта стенограмма была опубликована 1,5 часа назад, так вот, 1,5 часа назад благодаря [спикеру Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси весь мир понял, что когда главы государств, главы внешнеполитических ведомств звонят, встречаются и общаются с представителями Белого дома, начиная от президента США и далее, все, что они говорят - конфиденциальное, специфическое, требующее особого внимания, деликатности, - завтра может быть опубликовано", - сказала она.

"У меня большой вопрос к людям, которые именуют себя представителями Демократической партии США здесь. Неужели они считают то, что они делают, нормальным с точки зрения вообще каких-либо норм, правил современного мира?" - подчеркнула Захарова.

На минувшей неделе стало известно о новом разбирательстве, которое ведется в США в отношении Трампа. Американского лидера подозревают в том, что он во время телефонного разговора требовал от Зеленского под угрозой прекращения военной помощи Украине начать уголовное расследование в отношении своего главного конкурента на предстоящих в США в 2020 году президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера, который вел дела с одной из украинских компаний. Во вторник также стало известно о том, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа. В среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов.