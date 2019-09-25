Лавров заявил, что подозрения насчет Смоленкова должны обсуждаться профессионалами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг Олега Смоленкова, которого СМИ называют агентом ЦРУ, должна была обсуждаться профессионалами, если бы США хотели восстановить доверие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" , опубликованном в среду на сайте издания.

"Я его никогда не встречал. И понятия не имею о том, мог он нанести ущерб или нет, - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, какой ущерб мог нанести России Смоленков. - Дело опять же в фактах. Если мы говорим о том, что нужно восстанавливать доверие, то любые подозрения, возникающие в отношении друг друга, должны предъявляться и обсуждаться профессионалами, а не через СМИ".

Лавров отметил, что ему не известно, мог ли Смоленков передавать США информацию о переговорных позициях России, однако указал, что ни разу не сталкивался с ситуацией, когда она была бы известна американцам. "Никогда. Ни разу", - подчеркнул он.