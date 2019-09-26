Песков рассказал, о чем Путин и Мадуро говорили на встрече в Москве

Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли возможность предоставления Каракасу каких-либо дополнительных кредитов.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро на переговорах в Кремле 25 сентября обсуждали военно-техническое сотрудничество (ВТС), тема предоставления кредитов Каракасу не поднималась. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Руководство Венесуэлы демонстрирует необходимую гибкость для диалога с оппозицией в стране, но в этом вопросе нужна взаимность, добавил Песков.

Он отметил, что Мадуро неоднократно говорил о возможности и необходимости диалога с венесуэльской оппозицией. "Поэтому необходимая гибкость со стороны руководства Венесуэлы демонстрируется, и, конечно, нужна взаимность и со стороны оппозиции", - сказал Песков.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что любые проблемы Венесуэлы должны решаться самими венесуэльцами "без какого-либо вмешательства третьих стран".

На встрече с Мадуро в Кремле в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, а также диалог президента этой страны с оппозиционными силами. По словам Путина, любой отказ от диалога Москва считает иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения.