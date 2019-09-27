Турчак назвал деструктивным размещение штаба дивизионного командования США в Польше

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Решение о размещении штаба дивизионного комнадования США в польском городе Познань носит деструктивный характер и не вызывает ничего, кроме негативных оценок. Об этом заявил в пятницу журналистам в Калининграде секретарь генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В четверг в эфире Польского радио министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что США создадут в польском городе Познань дивизионное командование и будут оттуда руководить действиями своих войск на восточном фланге Европы.

"Подобные заявления, а уж тем более, если за этими заявлениями следуют какие-то конкретные шаги, позитива это не вносит, а наоборот, это деструктивный шаг со стороны польского министерства обороны. Поэтому, кроме негативных оценок, естественно, у нас эти заявления никаких других эмоций не вызывают", - сказал Турчак, отвечая на вопрос о реакции российской стороны на заявление польского министра.

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что, согласно общей международной позиции, зафиксированной в уставе ООН, "безопасность стран - членов Евросоюза не может обеспечиваться за счет безопасности других государств".

"В наших странах живут люди, и, в первую очередь, взаимоотношения между странами должны строиться на основании конкретных людей. Могу сказать, что мы видим, что наши коллеги европейские, европейские партнеры, готовы и открыты к диалогу. Мы со своей стороны также проявляем открытость, а вот когда руководство некоторых европейских государств позволяет себе делать такие заявления, естественно, это все имеет диссонанс по отношению к тому, что мы видим", - сказал Турчак и выразил надежду, что через 10-15 лет, после смены поколений политиков, ситуация изменится в позитивную сторону.

История вопроса

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке в понедельник подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. В документе указано, что стороны продолжают "работу над планом укрепления военных связей между Польшей и США, а также американских возможностей обороны и сдерживания в Польше". В декларации предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. и их размещение в шести военных объектах по стране.

Центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие двух стран, разместится в городе Дравско-Поморске. В Познани будет дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США. Во Вроцлаве - авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. В Ласке планируется создать базу для американской эскадрильи беспилотников, а в местности Повидз - штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения, которые также будут использовать объект в Люблинце.

На данный момент в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе - американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек.