Эксперт считает, что США продолжат давление на Иран для смены режима в этой стране

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. США будут и дальше оказывать санкционное давление на Иран, направленное на слом режима в этой стране. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований Константин Блохин.

"США с 1979 года, когда в Иране произошла революция, просто одержимы идеей смены там режима, поэтому давление на Иран продолжится, - сказал он. - Естественно, если страна может жестко ответить на какие-то американские попытки вмешательства во внутренние дела, остается только экономический инструмент давления - санкции". "Подобный сценарий обкатывался американцами и с Венесуэлой, и с КНДР. Тактика создания видимости военного вмешательства у США с Ираном не сработала, поэтому остается давить экономически", - добавил собеседник агентства.

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп не собирается реанимировать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме и продолжит убеждать европейских партнеров о нецелесообразности этой сделки. "СВПД представляет собой не только успех многосторонней дипломатии, но и является результатом дипломатии предшественника Трампа Барака Обамы, а его, как известно, нынешний президент недолюбливает, пытаясь всячески вытереть ноги о его наследие", - напомнил он.

Как отметил Блохин, выход США из СВПД сейчас воспринимается довольно критично в мировом сообществе, поэтому американцам необходима дальнейшая демонизация Ирана, чтобы обосновать свои действия. "Задача США - расшатать путем санкций внутреннюю обстановку в Иране, вызвать недовольство в обществе, тем самым ослабить его и сдерживать в дальнейшем, так как на Трампа давит произраильское лобби. Саудовская Аравия тоже выражает беспокойство иранской активностью в регионе, поэтому США не могут допустить такого имиджевого удара, если Иран нанесет удар, например, по Израилю", - указал эксперт.

Трамп является сторонником ужесточения санкционного режима в отношении Ирана. Уже вскоре после инаугурации он внес в черный список Тегеранскую организацию тюрем, а 2 августа 2017 года подписал Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, предусматривающий введение ограничений в отношении лиц, причастных к иранской программе по разработке баллистических ракет. 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из СВПД, после чего Вашингтон в два этапа восстановил ограничения на торговлю с Тегераном, под которые подпали, в частности, экспортные поставки иранской нефти.

Весной 2019 года США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией. 24 июня под санкциями впервые оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В начале сентября рестрикциям подверглись иранское Космическое агентство и связанные с ним Аэрокосмический исследовательский институт и Центр космических исследований. Через две недели американский Минфин сообщил о введении ограничений в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.