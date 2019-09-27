Минюст пока не получал материалы из думской комиссии в отношении Deutsche Welle

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции России не получало пока материалов из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, усмотревшей в деятельности немецкой телекомпании Deutsche Welle признаки иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

"Материалы в отношении указанной организации в Минюст России не поступали", - сказали в министерстве.

27 сентября глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Deutsche Welle, по мнению комиссии, обладает всеми признаками иностранного агента, вела и ведет "политическую деятельность, финансируемую из бюджета ФРГ". Он отметил, что соответствующие материалы комиссии будут направлены в Минюст для включения Deutsche Welle в перечень организаций, обладающих признаками иностранного агента.

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

5 декабря 2017 года стало известно, что Минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации. Это "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".

Обязанности СМИ-иноагента

Реестр организаций-иноагентов ведет Министерство юстиции России. Зарубежное СМИ, получившее статус иностранного агента, несет те же права и обязанности, что и НКО-иностраный агент.

В соответствии с законом об НКО, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и о персональном составе руководящих органов, раз в квартал - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, ежегодно проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности. А размещаемые в СМИ или интернете материалы должны сопровождаться указанием на то, что они изданы или распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.