Лавров назвал паранойей заявления о причастности РФ к скандалу вокруг Трампа и Зеленского

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Заявления о причастности РФ к скандалу вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского являются проявлением паранойи. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Когда ежедневно, чуть ли не ежечасно [появляются] то новые санкции, то обвинения России во все новых смертных грехах - сегодня [спикер Палаты представителей] Нэнси Пелоси даже сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она все это подстроила - это паранойя, по-моему, очевидная для все", - сказал он.