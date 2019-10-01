Эксперт: условия России для проведения саммита "нормандской четверки" выполнены

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Условия России для проведения саммита глав государств "нормандской четверки" выполнены. Такое мнение по итогам очередной встречи контактной группы в Минске высказал во вторник близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Как известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени российской стороны выдвигал три базовых условия для проведения саммита глав государств "нормандской четверки", - напомнил он в своем Telegram-канале. - Первое - подписание в контактной группе "формулы Штайнмайера". Второе - разведение сторон от линии соприкосновения на согласованных участках. Третье - предварительное согласование содержания итогового документа саммита".

"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании контактной группы в Минске после демарша 18 сентября сегодня опять пыталась заблокировать подписание "формулы Штайнмайера", - отметил эксперт. - Однако в конце-концов аргументы Донбасса и России как посредника оказались более существенными и украинская сторона сегодня была вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе "формулу Штайнмайера".

"Теперь, когда условия российской стороны выполнены, можно приступать к решению вопроса с отведением сторон и начинать готовиться к саммиту глав государств "нормандской четверки". Он может состояться в удобное для его участников время", - подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры .