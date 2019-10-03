Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой республики

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Парламент Кабардино-Балкарии (КБР) на заседании в четверг избрал главой региона 46-летнего Казбека Кокова, который год исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент ТАСС.

За кандидатуру Кокова проголосовали 70 депутатов, решение принято единогласно. Глава республики избран на пять лет. Прямые выборы главы КБР были отменены 2 апреля 2014 года.

"Главой Кабардино-Балкарии единогласно избран Коков Казбек Валерьевич", - сказала спикер парламента КБР Татьяна Егорова. Голосование было тайным, при помощи бюллетеней.

Коков поблагодарил парламент за поддержку. "Хочу заверить вас, что не пожалею ни сил, ни знаний для оправдания тех надежд, которые сегодня оказывает народ Кабардино-Балкарии. Готов к конструктивной совместной работе с парламентом республики, со всеми политическими партиями, с общественными объединениями для достижения основной цели - развития КБР, улучшения жизни народа Кабардино-Балкарской Республики", - отметил он.

В сентябре президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента КБР три кандидатуры, включая Кокова. Два других кандидата: Ильяс Шаваев - министр природных ресурсов и экологии КБР, Игорь Кладько - директор республиканского филиала компании "Русгидро".

Коков родился 20 июля 1973 года. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности "Ученый-агроном", кандидат экономических наук. С 1995 года - заместитель гендиректора по коммерческим и общим вопросам на халвичном заводе "Нальчикский". С 2002 года - гендиректор компании "Каббалкресурсы" (производство бутилированной минеральной воды). С декабря 2010 года по апрель 2013 года - замминистра сельского хозяйства и продовольствия КБР.

В апреле 2013 года перешел на работу в Администрацию президента РФ, занимал должность советника одного из департаментов управления главы государства по внутренней политике. 26 сентября 2018 года был назначен врио главы КБР. Сменил в качестве руководителя региона Юрия Кокова. Женат, есть двое детей.

В новость внесены изменения (14:12 мск) - добавлен комментарий Кокова.