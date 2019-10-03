Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не превращать Сирию в поле для противоборства

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия призывает Иран и Саудовскую Аравию не использовать территорию Сирии как поле для противоборства. Такой призыв озвучил в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи президент РФ Владимир Путин.

"Противоборство между крупнейшими и самыми влиятельными странами региона между собой не может не отражаться на всем комплексе ситуации в этом регионе мира, в том числе на ситуации в Сирии. Я знаю, что и руководство Саудовской Аравии, куда я собираюсь в ближайшее время с визитом, и руководство Ирана - мы с иранскими коллегами в постоянно в контакте, на днях я виделся с президентом Ирана, они хотят добра и мира для сирийского народа. И мы призываем их, руководствуясь этим благородным порывом, сделать все для того, чтобы не использовать территорию Сирии в качестве площадки для противоборства", - сказал Путин.

Российский президент также заявил, что только Тегеран и Эр-Рияд могут решить проблемы в отношениях двух стран, РФ может лишь способствовать этому.

"Вы сказали, каким образом Россия намерена преодолеть эти разногласия. Но Россия не может их преодолеть. Это могут сделать только сами наши друзья как в Саудовской Аравии, так и в Иране. Мы можем только способствовать этому, создавать условия, предлагать различные варианты решения проблемы. Но решение это за Саудовской Аравией и за Ираном", - сказал Путин.