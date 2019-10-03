Путин заявил, что внутриполитическая борьба в США приняла "крайние формы"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Москва готова сотрудничать с Вашингтоном настолько, насколько готов сотрудничать сам Вашингтон в условиях острой политической борьбы внутри США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Вся эта внутриполитическая борьба приобрела, конечно, крайние формы. Такого, мне кажется, в истории Соединенных Штатов никогда и не было. Но жизнь идет своим чередом, надо делать поправку, что там происходит внутри, но невозможно не работать с такой глобальной державой. Мы намерены это делать настолько, насколько они сами к этому готовы", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как выстраивать отношения с США в условиях острой внутренней борьбы в стране.

Палата представителей, контролируемая Демократической партией во главе с Нэнси Пелоси, 24 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.