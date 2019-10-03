Путин посоветовал Макрону, как создать эффективную команду

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону заменить в своей администрации сотрудников, которые сопротивляются политике главы государства, сформировав из своих сторонников новую эффективную управленческую команду.

На пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" модератор сессии попросил Путина прокомментировать слова Макрона, недавно заявившего о неких глубинных структурах в своей администрации, которые препятствуют развитию отношений с Россией.

"Так кто президент Франции - я или Макрон? - с улыбкой ответил Путин. - Пусть [Макрон] наведет порядок. Меня-то чего спрашиваете?"

Он отметил, что не знает о такого рода проблемах у французского президента. "Во-первых, я не слышал того, что он сказал, не в курсе", - сказал российский лидер. "Но если ему кто-то мешает из подчиненных, то - поставь на место, - добавил он, хлопнув рукой по подлокотнику кресла. - Или поменяй. Приведи тогда в администрацию своих сторонников и единомышленников, и все будет работать как единая команда с высоким результатом".