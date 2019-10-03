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XVI заседание клуба "Валдай"

Путин: систему международных отношений нужно не ломать, а приспосабливать к новым реалиям

В частности, как отметил российский президент, это нужно делать "с учетом растущей мощи и перспектив развития Азии"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Систему международных отношений, которая существует сейчас, нельзя ломать, но нужно постепенно приспосабливать ее к новым реалиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Ситуация в мире кардинальным образом меняется. И на американском континенте, там тоже появляются новые, быстрорастущие, развивающиеся игроки, и в Африке, и тем более в Азии. Существующая система с ее институтами, если она хочет сохраниться, она должна соответствовать реалиям меняющегося мира", - сказал Путин.

"Я при этом исхожу из того, что нельзя ничего ломать из того, что было создано в предыдущие десятилетия. Нужно постепенно трансформировать и приспосабливать к реалиям сегодняшнего мира с учетом растущей мощи и перспектив развития Азии, в целом, и отдельных азиатских государств, в частности", - отметил президент России.

По его словам, эти государства имеют право и должны занять свое достойное место в мировой системе, в мировой политике и в международных делах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияXVI заседание клуба "Валдай"
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