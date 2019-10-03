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Путин: Европа и США не реагируют на отказ Москвы развертывать ракеты средней дальности

Президент РФ считает, что в вопросе ракет Европа и США "надували или пытались надуть" российскую сторону
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и страны Европы до сих пор не отреагировали на заявления России о том, что она не намерена размещать ракеты средней и меньшей дальности в регионах мира, где нет аналогичного американского оружия. Об этом сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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"Нам все время говорили, что системы Aegis не могут быть использованы для пусков ракет средней дальности наземного базирования. Aegis, которые стоят сейчас уже в Европе: в Румынии, скоро в Польше будут стоять. Нам говорили, что нет, их невозможно использовать, а потом бум, и сами объявили о том, что пусковые системы Aegis были использованы для запуска этих ракет средней дальности. Ну хоть бы паузу сделали побольше. Ясно, что нас надували или пытались надуть", - рассказал Путин.

"Мы, имея в виду такое обострение, сразу сказали, я сказал, что мы будем делать то же самое, но заранее объявляем, что мы не будем размещать ракеты, если они у нас появятся, наземного базирования средней дальности до тех пор, пока в этих регионах не появятся системы американского производства. Сказал раз пять. Никто не реагирует, ни в Штатах не отреагировали до сих пор, ни в Европе. Как будто оглохли", - добавил президент.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года по инициативе США. Уже 18 августа американские военные испытали новую модификацию крылатой ракеты, которая подпадала под ограничения договора, а 23 августа Путин поручил проанализировать связанный с этими испытаниями уровень угрозы и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Газета "Коммерсантъ" 25 сентября писала, что Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания, российский президент направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю. Кроме того, письмо получили, по информации газеты, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 сентября подтвердил, что послание Путина направлено "в основные страны Европы, Азии и различные международные организации".

Теги
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