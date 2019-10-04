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Возобновление санкций США в отношении Ирана

Восемь стран Европы присоединились к механизму расчетов с Ираном INSTEX

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что многие в Иране настроены скептически, однако рано сбрасывать эту инициативу со счетов

ВЕНА, 4 октября. /ТАСС/. Восемь европейских стран присоединились к механизму финансовых расчетов с Ираном INSTEX. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"Восемь европейских стран присоединились к механизму INSTEX, призванному помочь в торговле с Ираном в условиях санкций США. Многие в Иране настроены скептически и имеют на то основания. Но рано сбрасывать эту инициативу со счетов. Она вряд ли оправдает высокие ожидания, но остается полезной", - написал Ульянов в Twitter.

Механизм INSTEX был создан Великобританией, Францией и Германией для обеспечения банковских операций Европы с Ираном в условиях санкций со стороны США. ЕС объявил о начале его работы 28 июня. 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что через INSTEX прошли сделки на несколько миллионов долларов, хотя это ничтожно мало.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)Возобновление санкций США в отношении Ирана
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