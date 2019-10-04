Восемь стран Европы присоединились к механизму расчетов с Ираном INSTEX

ВЕНА, 4 октября. /ТАСС/. Восемь европейских стран присоединились к механизму финансовых расчетов с Ираном INSTEX. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Восемь европейских стран присоединились к механизму INSTEX, призванному помочь в торговле с Ираном в условиях санкций США. Многие в Иране настроены скептически и имеют на то основания. Но рано сбрасывать эту инициативу со счетов. Она вряд ли оправдает высокие ожидания, но остается полезной", - написал Ульянов в Twitter.

Механизм INSTEX был создан Великобританией, Францией и Германией для обеспечения банковских операций Европы с Ираном в условиях санкций со стороны США. ЕС объявил о начале его работы 28 июня. 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что через INSTEX прошли сделки на несколько миллионов долларов, хотя это ничтожно мало.