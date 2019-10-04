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Арест российской журналистки в Иране

Посольство РФ в Тегеране запросило консульский доступ к задержанной в Иране россиянке

По предварительной информации, Юлия Юзик обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами

ТЕГЕРАН, 4 октября /ТАСС/. Российское посольство в Тегеране запросило консульский доступ к задержанной в Иране россиянке Юлии Юзик. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

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"Мы запросили консульский доступ", - сказал он.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Юзик на днях прилетела в Тегеран и была задержана сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). По предварительной информации, она обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Посольство РФ в Иране сообщило ТАСС, что Юзик была арестована в тегеранском отеле, где она остановилась. В диппредставительстве указали, что россиянка не поставила в известность посольство о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.

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ИранРоссияАрест российской журналистки в Иране
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