МИД Ирана не сообщал в посольство России о том, что Юзик скоро опустят

ТЕГЕРАН, 4 октября /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана не сообщало в российское посольство, что задержанную в Тегеране россиянку Юлию Юзик скоро отпустят. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

Что известно об аресте российской журналистки в Тегеране

"Нам иранская сторона об этом не сообщала", - сказал он.

В пятницу в российских СМИ появилась информация, что Юзик была задержана для беседы и скоро будет отпущена.

Ранее посольство РФ в Иране сообщило ТАСС, что Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В диппредставительстве указали, что россиянка не поставила в известность посольство о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.

Юзик работала репортером в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и в журнале "Русский Newsweek". С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В 2003 году выпустила книгу "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу "Бесланский словарь".