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Арест российской журналистки в Иране
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Кремль надеется, что задержанная в Иране Юлия Юзик будет освобождена в ближайшее время

Москва относится к задержанию журналистки негативно, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает на освобождение в самое ближайшее время задержанной в Иране гражданки РФ, журналистки Юлии Юзик.

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Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы относимся [к задержанию Юзик] негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения", - сказал представитель Кремля.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В посольстве РФ заявляли, что россиянка не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.

Юзик работала репортером в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и журнале "Русский Newsweek". С 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В 2003 году россиянка выпустила книгу "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти странах. Затем она написала книгу "Бесланский словарь".

Теги
ИранРоссияПесков, Дмитрий СергеевичАрест российской журналистки в Иране
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