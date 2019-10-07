Захарова: Россия исходит из того, что Иран скоро предоставит консульский доступ к Юзик

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что запрошенный ранее консульский доступ к задержанной в Тегеране российской гражданке Юлии Юзик будет получен в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" .

"Мы запросили консульский доступ, исходим из того, что в ближайшее время он должен быть предоставлен", - сказала она.

По словам Захаровой, МИД РФ поддерживает контакт с семьей задержанной, а с ее матерью находится на связи консул в Тегеране.

"Был вызван посол Ирана в Москве, с ним провел переговоры наш замминистра иностранных дел, все это имело серьезный характер. Мы получили от иранской стороны заверение, что в ближайшее время этот вопрос будет разрешен <…> Я могу заверить, что [для разрешения ситуации] делается все", - добавила она.