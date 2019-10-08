Эксперт рассказал, кто мешает Зеленскому с отводом войск в Донбассе

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министры внутренних и иностранных дел Украины Арсен Аваков и Вадим Пристайко препятствуют президенту страны Владимиру Зеленскому в проведении политики урегулирования на востоке Украины, в частности, оказывая негативное влияние на процесс разведения войск вдоль линии соприкосновения. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Скорее всего, урегулированию сопротивляются люди, которые достаточно активно завязаны с радикальным крылом Демократической партии США, - это министр внутренних дел Арсен Аваков и министр иностранных дел [Вадим Пристайко]", - сказал Жарихин, добавив, что бизнесмен Игорь Коломойский, которого многие подозревают во влиянии на Зеленского, на данный момент незаметен.

Эксперт обратил внимание на то, что, несмотря на уверенные победы на президентских и парламентских выборах, новый руководитель Украины не обладает всей полнотой власти в стране, и ключевые посты продолжают занимать как раз представители старой команды - Аваков, сохранивший свой пост, и Пристайко, который в период президентства Петра Порошенко занимал должность замглавы МИД республики.

"Трудности в процессе разведения войск связаны с тем, что Зеленский так и не смог начать контролировать ситуацию в стране в полной мере как президент. И это сказывается. Как только возникла ситуация, где власть надо употребить, оказалось, что он ей в полной мере не обладает, - резюмировал аналитик. - Он не контролирует радикалов и не может вступить с ними в силовой конфликт, потому что они, как всем известно, подчиняются Авакову".