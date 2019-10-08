Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Обновлено 

В МИД России заявили, что Москва будет строже относиться к визовым запросам США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин отметил, что симметричного ответа американской стороне быть не может, поскольку речь идет о невыдаче виз по линии Организации Объединенных Наций

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия будет строже относиться к запросам США на выдачу виз после того, как американская сторона не выдала визы части ехавшей на Генассамблею ООН российской делегации. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью изданию "Известия", опубликованном в среду.

На эту тему
Случаи отказа в выдаче виз российским чиновникам и дипломатам

"Мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации", - сказал Вершинин.

Отвечая на вопрос о симметричном ответе американской стороне, замминистра отметил, что речь в данном случае идет о невыдаче виз по линии Организации Объединенных Наций, которые выдаются для посещения официальных мероприятий ООН. По мнению замглавы министерства, в этом случае симметричного ответа быть не может.

Ранее США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. Не получили визы и представители ряда других делегаций.

Диалог между Дамаском и курдами

Вершинин заявил, что Москва считает важным налаживание диалога между властями Сирии и сирийскими курдами для урегулирования ситуации на севере этой страны.

На эту тему
Дальше действовать будете вы. Что означает решение Трампа о выводе войск из Сирии

"Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы курды нашли общий язык с Дамаском", - сказал Вершинин, отметив, что сирийских курдов в России рассматривают "в качестве неотъемлемого элемента сирийского народа".

По словам замглавы МИД, Россия поддерживает диалог курдов с властями Сирии. "Он ведется, но идет трудно", - уточнил он.

Касаясь вопроса возможной автономии курдских территорий в Сирии, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что этот вопрос должен решаться "сирийцами, курдами и Дамаском через диалог в рамках единой Сирии". "Такое решение возможно", - заключил Вершинин.

Курдские формирования, поддерживаемые США, контролируют ряд территорий на северо-востоке Сирии, в частности восточнее реки Евфрат. При этом Турция считает курдские формирования террористическими, а недавно объявила о намерении провести военную операцию по созданию зоны безопасности в этих районах. Соединенные Штаты, которые долгое время вели с Анкарой переговоры о совместном создании зоны безопасности, вывели свои войска из района потенциальной турецкой операции. Президент США Дональд Трамп, однако, предупредил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики". Сирийские курды заявили, что могут начать диалог с Дамаском и Москвой, если Вашингтон полностью выведет свои войска из зоны близ границы Сирии и Турции.

Теги
РоссияВершинин, Сергей ВасильевичОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
МИД России обсуждает возможность министерской встречи "нормандской четверки"
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил, что Украине "еще предстоит реализовать другие договоренности в рамках минских соглашений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС