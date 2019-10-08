В МИД России заявили, что Москва будет строже относиться к визовым запросам США

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия будет строже относиться к запросам США на выдачу виз после того, как американская сторона не выдала визы части ехавшей на Генассамблею ООН российской делегации. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью изданию "Известия", опубликованном в среду.
"Мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации", - сказал Вершинин.
Отвечая на вопрос о симметричном ответе американской стороне, замминистра отметил, что речь в данном случае идет о невыдаче виз по линии Организации Объединенных Наций, которые выдаются для посещения официальных мероприятий ООН. По мнению замглавы министерства, в этом случае симметричного ответа быть не может.
Ранее США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. Не получили визы и представители ряда других делегаций.
Диалог между Дамаском и курдами
Вершинин заявил, что Москва считает важным налаживание диалога между властями Сирии и сирийскими курдами для урегулирования ситуации на севере этой страны.
"Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы курды нашли общий язык с Дамаском", - сказал Вершинин, отметив, что сирийских курдов в России рассматривают "в качестве неотъемлемого элемента сирийского народа".
По словам замглавы МИД, Россия поддерживает диалог курдов с властями Сирии. "Он ведется, но идет трудно", - уточнил он.
Касаясь вопроса возможной автономии курдских территорий в Сирии, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что этот вопрос должен решаться "сирийцами, курдами и Дамаском через диалог в рамках единой Сирии". "Такое решение возможно", - заключил Вершинин.
Курдские формирования, поддерживаемые США, контролируют ряд территорий на северо-востоке Сирии, в частности восточнее реки Евфрат. При этом Турция считает курдские формирования террористическими, а недавно объявила о намерении провести военную операцию по созданию зоны безопасности в этих районах. Соединенные Штаты, которые долгое время вели с Анкарой переговоры о совместном создании зоны безопасности, вывели свои войска из района потенциальной турецкой операции. Президент США Дональд Трамп, однако, предупредил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики". Сирийские курды заявили, что могут начать диалог с Дамаском и Москвой, если Вашингтон полностью выведет свои войска из зоны близ границы Сирии и Турции.