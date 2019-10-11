МИД России назвал дискриминацией невыдачу США виз российским дипломатам в ООН

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми и дискриминационными применяемые США меры по невыдаче виз делегатам сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил в пятницу на заседании Первого комитета (вопросы разоружения и международной безопасности) 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Особое сожаление вызывает позиция наших американских коллег, видимо растерявших даже навыки дипломатии и дошедших до того, что вдобавок к подрыву международных договоренностей они начали даже физически блокировать нашу с вами работу, почему-то решив, что они могут определять, кто из нас с вами достоин прибыть в нашу с вами штаб-квартиру в Нью-Йорке, а кто - нет, - заявил он. - Такая дискриминация абсолютно недопустима. Будем и далее добиваться от секретариата ООН оперативного решения этого вопроса".

"Предлагаю на позитивной ноте продолжить наши дискуссии в Первом комитете, конечно же, при условии, что страна, принимающая штаб-квартиру ООН, не будет трусливо и противоправно закрывать нам всем доступ в нашу с вами штаб-квартиру", - подчеркнул он.