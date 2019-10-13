Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин выступил за развитие экономических связей России с Саудовской Аравией и ОАЭ

Кроме того, российский лидер отметил "положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен уровнем экономических отношений с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, но считает, что есть много перспектив для наращивания сотрудничества. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалам RT ArabicAl Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье.

Как напомнил российский лидер, "в советские времена между Саудовской Аравией и тогда Советским Союзом отношения находились на достаточно низком уровне".

"За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям", - констатировал Путин. По его мнению, для развития экономических связей "еще очень много нужно будет сделать, но темп хороший".

"В прошлом году рост [товарооборота] составил 15%, в этом году за первое полугодие - уже 38%", - констатировал российский лидер. Для примера он привел совместную платформу на $10 млрд, созданную Фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии.

"Два миллиарда уже проинвестированы, работа идет над другими проектами, а уже реализовано несколько достаточно перспективных и интересных [проектов]", - оценил президент РФ. По его данным, российский "Сибур холдинг" рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса с объемом инвестиций более $1 млрд в Саудовской Аравии.

Путин особо подчеркнул: "У нас выстраиваются отношения в очень доверительной, чувствительной сфере - военно-техническое взаимодействие. Мы давно ведем переговоры по этой части".

На его взгляд, "не менее важна совместная работа по решению региональных кризисных ситуаций". Он отметил "положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии". "Мы наиболее тесно работаем с Турцией и с Ираном, но без вклада Саудовской Аравии в процесс урегулирования в Сирии, мне кажется, позитивной тенденции в урегулировании добиться было бы абсолютно невозможно", - сказал глава российского государства. Он поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда "за конструктивную позицию". "Мой визит даст хороший толчок и в развитии двусторонних связей, и нашего сотрудничеству на международной арене", - уверен Путин, отправляющийся на следующей неделе с визитами в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Стратегический характер отношений с ОАЭ

Президент РФ напомнил, что в 2018 году был подписан меморандум о стратегическом партнерстве РФ и Объединенных Арабских Эмиратов. "Рассматриваем Объединенные Арабские Эмираты как одного из наших очень близких и перспективных партнеров. Мы не случайно вышли на подписание этого документа. Это говорит о качестве, о характере отношений между Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией", - указал российский лидер.

На эту тему
Запустили за сутки. Saudi Aramco показала журналистам атакованные в сентябре объекты

По его словам, двустороннее "партнерство развивается по всем направлениям достаточно энергично". При этом на ОАЭ приходится самый большой объем товарооборота РФ со странами Персидского залива - $1,7 млрд в год. "Но этого, конечно, недостаточно. Мы это прекрасно понимаем и сейчас работаем с Суверенным фондом Арабских Эмиратов, общая платформа где-то $7 млрд, $2 млрд уже реализованы в проектах, идет активная работа над другими проектами", - сообщил российский лидер.

Путин заявил, что Россия и ее партнеры по соглашению ОПЕК+ будут делать все, чтобы свести к нулю попытки дестабилизации мирового энергетического рынка.

По его словам, "все, что дестабилизирует рынок", должно встречать ответную реакцию участников соглашения ОПЕК+. "И мы, безусловно, будем работать с Саудовской Аравией, с другими нашими партнерами и друзьями в арабском мире с тем, чтобы нивелировать, свести к нулю попытки дестабилизации на рынке", - подчеркнул российский лидер.

Он прокомментировал также недавние инциденты, в том числе сентябрьские атаки беспилотников на предприятия Saudi Aramco. "Если кто-то думает, что подобные акции - захват танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре - как-то повлияют на сотрудничество России и наших арабских друзей - Саудовской Аравии и [Объединенных] Арабских Эмиратов, как-то повлияют или будут разрушать наше взаимодействие по направлению ОПЕК+, они все глубоко заблуждаются", - заявил российский лидер.

"Напротив, это только нас будет сплачивать, потому что наша цель - стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей", - заключил Путин.

Он отметил, что технически эта задача решается путем понижения объема резервов в мире до разумного уровня "с тем, чтобы эти запасы не давили на цену". При этом российский лидер констатировал, что в рамках ОПЕК+ все было сделано не только в интересах производителей, но и в интересах потребителей энергоресурсов, потому что и те, и другие заинтересованы в стабильности на мировом рынке. "Все это было сделано, я прямо скажу, при лидерстве [саудовского] наследного принца [Мохаммеда] бен Сальмана, это во многом его были инициативы, мы это поддержали и видим, что мы поступили правильно", - заключил Путин.

Пакет договоренностей по ВТС

Президент России заявил о позитивном развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) Москвы и Эр-Рияда.

"У нас складывается уже хороший пакет совместных мероприятий по этому направлению [ВТС]", - сказал он. По словам российского лидера, вопрос о расширении ВТС ставит наследный принц Саудовской Аравии.

Путин отметил, что наследному принцу удается успешно играть важную роль в развитии отношений двух стран. "Он является инициатором многих начинаний, эти инициативы движутся, живут, реализуются, - сказал президент. - ОПЕК+ - это же его инициатива была работать с нами в таком ключе".

Путин назвал Саудовскую Аравию одной из ключевых стран региона, которую в силу ее возможностей в сфере энергетики "можно вполне считать не только региональным, но мировым игроком".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Путин заявил, что Сирию пора вернуть в Лигу арабских государств
Президент подчеркнул, что развитие отношений с арабским миром отвечает национальным интересам России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС