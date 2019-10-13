Путин выступил за развитие экономических связей России с Саудовской Аравией и ОАЭ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен уровнем экономических отношений с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, но считает, что есть много перспектив для наращивания сотрудничества. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье.
Как напомнил российский лидер, "в советские времена между Саудовской Аравией и тогда Советским Союзом отношения находились на достаточно низком уровне".
"За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям", - констатировал Путин. По его мнению, для развития экономических связей "еще очень много нужно будет сделать, но темп хороший".
"В прошлом году рост [товарооборота] составил 15%, в этом году за первое полугодие - уже 38%", - констатировал российский лидер. Для примера он привел совместную платформу на $10 млрд, созданную Фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии.
"Два миллиарда уже проинвестированы, работа идет над другими проектами, а уже реализовано несколько достаточно перспективных и интересных [проектов]", - оценил президент РФ. По его данным, российский "Сибур холдинг" рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса с объемом инвестиций более $1 млрд в Саудовской Аравии.
Путин особо подчеркнул: "У нас выстраиваются отношения в очень доверительной, чувствительной сфере - военно-техническое взаимодействие. Мы давно ведем переговоры по этой части".
На его взгляд, "не менее важна совместная работа по решению региональных кризисных ситуаций". Он отметил "положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии". "Мы наиболее тесно работаем с Турцией и с Ираном, но без вклада Саудовской Аравии в процесс урегулирования в Сирии, мне кажется, позитивной тенденции в урегулировании добиться было бы абсолютно невозможно", - сказал глава российского государства. Он поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда "за конструктивную позицию". "Мой визит даст хороший толчок и в развитии двусторонних связей, и нашего сотрудничеству на международной арене", - уверен Путин, отправляющийся на следующей неделе с визитами в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Стратегический характер отношений с ОАЭ
Президент РФ напомнил, что в 2018 году был подписан меморандум о стратегическом партнерстве РФ и Объединенных Арабских Эмиратов. "Рассматриваем Объединенные Арабские Эмираты как одного из наших очень близких и перспективных партнеров. Мы не случайно вышли на подписание этого документа. Это говорит о качестве, о характере отношений между Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией", - указал российский лидер.
По его словам, двустороннее "партнерство развивается по всем направлениям достаточно энергично". При этом на ОАЭ приходится самый большой объем товарооборота РФ со странами Персидского залива - $1,7 млрд в год. "Но этого, конечно, недостаточно. Мы это прекрасно понимаем и сейчас работаем с Суверенным фондом Арабских Эмиратов, общая платформа где-то $7 млрд, $2 млрд уже реализованы в проектах, идет активная работа над другими проектами", - сообщил российский лидер.
Путин заявил, что Россия и ее партнеры по соглашению ОПЕК+ будут делать все, чтобы свести к нулю попытки дестабилизации мирового энергетического рынка.
По его словам, "все, что дестабилизирует рынок", должно встречать ответную реакцию участников соглашения ОПЕК+. "И мы, безусловно, будем работать с Саудовской Аравией, с другими нашими партнерами и друзьями в арабском мире с тем, чтобы нивелировать, свести к нулю попытки дестабилизации на рынке", - подчеркнул российский лидер.
Он прокомментировал также недавние инциденты, в том числе сентябрьские атаки беспилотников на предприятия Saudi Aramco. "Если кто-то думает, что подобные акции - захват танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре - как-то повлияют на сотрудничество России и наших арабских друзей - Саудовской Аравии и [Объединенных] Арабских Эмиратов, как-то повлияют или будут разрушать наше взаимодействие по направлению ОПЕК+, они все глубоко заблуждаются", - заявил российский лидер.
"Напротив, это только нас будет сплачивать, потому что наша цель - стабилизировать ситуацию на мировых рынках энергоносителей", - заключил Путин.
Он отметил, что технически эта задача решается путем понижения объема резервов в мире до разумного уровня "с тем, чтобы эти запасы не давили на цену". При этом российский лидер констатировал, что в рамках ОПЕК+ все было сделано не только в интересах производителей, но и в интересах потребителей энергоресурсов, потому что и те, и другие заинтересованы в стабильности на мировом рынке. "Все это было сделано, я прямо скажу, при лидерстве [саудовского] наследного принца [Мохаммеда] бен Сальмана, это во многом его были инициативы, мы это поддержали и видим, что мы поступили правильно", - заключил Путин.
Пакет договоренностей по ВТС
Президент России заявил о позитивном развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) Москвы и Эр-Рияда.
"У нас складывается уже хороший пакет совместных мероприятий по этому направлению [ВТС]", - сказал он. По словам российского лидера, вопрос о расширении ВТС ставит наследный принц Саудовской Аравии.
Путин отметил, что наследному принцу удается успешно играть важную роль в развитии отношений двух стран. "Он является инициатором многих начинаний, эти инициативы движутся, живут, реализуются, - сказал президент. - ОПЕК+ - это же его инициатива была работать с нами в таком ключе".
Путин назвал Саудовскую Аравию одной из ключевых стран региона, которую в силу ее возможностей в сфере энергетики "можно вполне считать не только региональным, но мировым игроком".