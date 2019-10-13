Путин выступил за развитие экономических связей России с Саудовской Аравией и ОАЭ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен уровнем экономических отношений с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, но считает, что есть много перспектив для наращивания сотрудничества. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в воскресенье.

Как напомнил российский лидер, "в советские времена между Саудовской Аравией и тогда Советским Союзом отношения находились на достаточно низком уровне".

"За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям", - констатировал Путин. По его мнению, для развития экономических связей "еще очень много нужно будет сделать, но темп хороший".

"В прошлом году рост [товарооборота] составил 15%, в этом году за первое полугодие - уже 38%", - констатировал российский лидер. Для примера он привел совместную платформу на $10 млрд, созданную Фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии.

"Два миллиарда уже проинвестированы, работа идет над другими проектами, а уже реализовано несколько достаточно перспективных и интересных [проектов]", - оценил президент РФ. По его данным, российский "Сибур холдинг" рассматривает возможность строительства нефтехимического комплекса с объемом инвестиций более $1 млрд в Саудовской Аравии.

Путин особо подчеркнул: "У нас выстраиваются отношения в очень доверительной, чувствительной сфере - военно-техническое взаимодействие. Мы давно ведем переговоры по этой части".

На его взгляд, "не менее важна совместная работа по решению региональных кризисных ситуаций". Он отметил "положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии". "Мы наиболее тесно работаем с Турцией и с Ираном, но без вклада Саудовской Аравии в процесс урегулирования в Сирии, мне кажется, позитивной тенденции в урегулировании добиться было бы абсолютно невозможно", - сказал глава российского государства. Он поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда "за конструктивную позицию". "Мой визит даст хороший толчок и в развитии двусторонних связей, и нашего сотрудничеству на международной арене", - уверен Путин, отправляющийся на следующей неделе с визитами в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Стратегический характер отношений с ОАЭ

Президент РФ напомнил, что в 2018 году был подписан меморандум о стратегическом партнерстве РФ и Объединенных Арабских Эмиратов. "Рассматриваем Объединенные Арабские Эмираты как одного из наших очень близких и перспективных партнеров. Мы не случайно вышли на подписание этого документа. Это говорит о качестве, о характере отношений между Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией", - указал российский лидер.