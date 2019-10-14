Сурков: то, что сделано и делается президентом Путиным, достойно исследования и изучения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. То, что сделано и делается президентом России Владимиром Путиным, достойно исследования и изучения со стороны политологов. Такую точку зрения высказал в понедельник ТАСС помощник главы государства Владислав Сурков.

На вопрос о том, как он воспринял сообщения СМИ о том, что пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову "не импонирует термин "путинизм", он ответил: "Ему не импонирует, а мне импонирует".

"Дело не в терминах, - продолжал Сурков. - У нас тут не кружок филологов. Важно явление, стоящее за терминами. А явление мы оба - и Дмитрий и я - оцениваем одинаково: то, что сделано и делается президентом Путиным, очень круто. А то, как это делается, достойно исследования и изучения".

Ранее Владислав Сурков высказался о необходимости исследований деятельности российского президента. С этой целью он предложил открыть дискуссию среди политологов на страницах издания "Актуальные комментарии" под рубрикой "Путинизм".

В этой связи Дмитрий Песков заметил, что почти 20-летний опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях РФ, действительно, заслуживает изучения со стороны политологов. Но вот сам термин "путинизм", по его словам, ему не совсем импонирует. "Пусть наши ученые и политологи с этим разбираются, разбираются с терминологией", - добавил он.