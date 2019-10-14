Россия пока официально не выносила на голосование вопрос о переносе Первого комитета

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Россия официально пока не выносила на рассмотрение ООН запрос на перенос работы Первого комитета из Нью-Йорка, решение будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с визами. Об этом заявил ТАСС директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, возглавляющий российскую делегацию на сессии Первого комитета Генассамблеи ООН.

"Нет, мы официально пока ничего не вносили, - сказал он. - Мы сейчас только над этим работаем".

В то же время дипломат подчеркнул, что перенос работы Первого комитета в Вену или Женеву может стать вынужденным шагом. "Это очень непростой вопрос. Было бы лучше, если бы до этого не доходило, но если других вариантов нет, то придется ломать то, что выстраивалось с таким трудом, - сказал он. - Не мы инициаторы таких решений, это будет вынужденный шаг".

Во вторник визовые проблемы, с которыми столкнулась российская делегация, станут предметом обсуждения специального комитета ООН. Как сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, в дискуссии в комитете по отношениям с принимающей стороной может принять участие генсек организации Антониу Гутерриш.

США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. Не получили визы и представители ряда других делегаций. В связи с этой ситуацией на заседании комитета первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу данного комитета в Вену или Женеву.