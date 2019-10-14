Лавров: Эр-Рияд не ставил вопрос о посредничестве Москвы по ситуации с нефтяными объектами

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия не поднимала вопрос о посредничестве России в ситуации с атаками на нефтяные объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco, в которых королевство обвиняет Иран.

"Нет, посредничества никто не просил", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов, поднимался ли такой вопрос саудовской стороной на переговорах.

"Мы подтвердили нашу позицию осуждения этой атаки на Саудовскую нефтяную инфраструктуру и подчеркнули необходимость тщательного, объективного беспристрастного расследования. Саудовцы согласились с необходимостью именно такого подхода к расследованию этого инцидента", - отметил министр.