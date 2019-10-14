Лавров рассказал, что не просился ни на один из своих постов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что никогда не просился ни на одну из должностей, на которые был назначен.

Отвечая на вопрос, какой бы он мог дать совет студентам МГИМО относительно того, как стать министром иностранных дел, Лавров подчеркнул: "Не думать об этом, а стараться честно делать свою работу". "Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился, - заявил он в программе "Интервью с Марией Бондаревой" на телеканале "Россия-24". - Если то, что я делал, было сочтено правильным, полезным для страны, мне остается только испытывать чувство глубокого удовлетворения, как у нас было принято говорить".

14 октября МГИМО отмечает 75-летие со дня основания. Лавров окончил университет в 1972 году. С 1994 по 2004 год он занимал должность постоянного представителя РФ при ООН, а в марте 2004 года был назначен министром иностранных дел.