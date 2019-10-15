Зампостпреда РФ: ООН поддержала позицию России по нарушению США визовых обязательств

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Замгенсека ООН подтвердил на заседании комитета по отношениям со страной пребывания организации позицию РФ по нарушению Соединенными Штатами их визовых обязательств. Об этом заявил во вторник журналистам зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин после заседания комитета. От ООН в заседании принял участия заместитель генсека по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш.

"Заместитель генерального секретаря фактически поддержал нашу позицию. Она заключается в том, что США нарушили свои обязательства в отношении виз", - сказал он.

"Мы смогли убедить широкий круг государств, которые принимали участие в заседании, в том, что мы стоим на правильных позициях, что наши требования справедливы, что государство пребывания фактически не выполняет своих обязательств", - добавил дипломат.

По его словам, многие страны на заседании поддержали позицию Москвы. В то же время представители ЕС, по его словам, заняли промежуточную позицию.

Кузьмин отметил, что вопрос нарушения США их визовых обязательств может быть решен в международном суде.

"Впервые четко был поставлен этот вопрос о том, что надо предпринимать конкретные действенные шаги, - сказал он. - Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания".

При этом он отметил, что вопрос об арбитраже "целиком зависит от секретариата ООН". "Мы как государства-члены можем только предлагать, настаивать на этой процедуре, но последнее слово за генеральным секретарем", - указал дипломат.

Кузьмин также подчеркнул, что Москва в будущем считает необходимым избегать проведения важных международных встреч в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. "Если вопрос дошел до того, что делегации не могут выполнять свои работы, неизбежно возникает такая тема, - отметил он. - Будем исходить из того, что назначать мероприятия ООН в США чревато риском невыдачи виз, риском того, что мероприятия будут сорваны. Будем ориентироваться на эту данность".

Несерьезный аргумент

По словам Кузьмина, США заявляют, что невыдача виз российским дипломатам связана с интересами национальной безопасности.

"Они говорят о том, что если визы не выдаются, то это связано исключительно с интересами национальной безопасности США, - сказал он. - Мы рассматриваем это исключительно как отговорку, это несерьезный аргумент".

"Они ссылаются на то, что предпринимают все усилия, что они получают большое число запросов на выдачу виз", - добавил российский дипломат.

В связи с этим, как отметил Кузьмин, в своем выступлении он призвал всех "помочь сделать США безопаснее и, в таком случае, перенести штаб-квартиру в другое место, избавив Нью-Йорк от присутствия ооновского дипкорпуса". В то же время он сообщил, что официально вопрос о переносе каких-либо мероприятий или комитетов ООН из Нью-Йорка не поднимался.

США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН. В том числе визы не были выданы 13 членам делегации РФ, которые должны были принять участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Затем визовые проблемы возникли у большой части делегации РФ для участия в Первом комитете ГА ООН (по вопросам разоружения). В связи с этим первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести работу комитета в 2020 году в штаб-квартиру ООН в Вене или Женеве.