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В МЧС объяснили увеличение штатной численности центрального аппарата

В пресс-службе ведомства заявили, что это связано с реорганизационными мероприятиями

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Увеличение штатной численности центрального аппарата МЧС связано с реорганизацией антикризисного центра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Увеличение (численности) связано с реорганизационными мероприятиями: НЦУКС (Национальный центр управления в кризисных ситуациях) МЧС России перестанет существовать как самостоятельное юридическое лицо и станет структурным подразделением центрального аппарата МЧС России", - сообщили в министерстве.

В МЧС подчеркнули, что "такое решение позволит высвободить дополнительную численность для усиления реагирующих подразделений и осуществить внутреннее перераспределение численности, а также повысить эффективность выполнения задач".

В среду президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил численность сотрудников центрального аппарата МЧС почти вдвое, до 1796 человек. Соответствующий указ президента РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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