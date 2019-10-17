Кремль пока не комментирует отзыв заявления РФ по комиссии в рамках Женевских конвенций

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. В Кремле пока не комментируют законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Соответствующий законопроект ранее внес в Госдуму президент Владимир Путин.

"Не могу вам сейчас ничего сказать", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать этот документ.

На основании статьи 90 Протокола I была учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям", говорится в пояснительной записке к законопроекту. Комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, указывается в документах. "При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос. С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным. Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", - подчеркивается в пояснительной записке.

В ней напоминается, что Верховный Совет СССР 4 августа 1989 года ратифицировал Протокол I с заявлением о том, что СССР признает в отношении любой другой стороны соглашения, принимающей на себя такое же обязательство, компетенцию комиссии. "Поскольку заявление о компетенции комиссии сделано СССР в форме постановления Верховного Совета СССР, то и его отзыв должен быть осуществлен в форме федерального закона", - гласит документ.