Посол РФ в США запросил встречу с помощником Трампа, но пока организовать ее не удалось

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что попросил американскую сторону организовать встречу с новым помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, но пока не получил согласия. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

"Что касается господина О'Брайена, мне, к сожалению, пока не удалось увидеться с ним. Мы попросили американских коллег организовать такую встречу. Мы заинтересованы в установлении прямых контактов с новым помощником президента", - сказал Антонов.

При этом посол призвал не делать преждевременных выводов о характере будущей деятельности О'Брайена на новом посту и дать ему возможность "освоиться на своем месте". "Я хотел бы чуть-чуть повременить с окончательными выводами, хотел бы дождаться, если это возможно, своей встречи с ним", - заключил дипломат.

По словам Антонова, американская сторона дала понять о своей готовности принять секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в США. "Мы очень рассчитываем на то, что те контакты, которые были установлены между [бывшим помощником президента США по национальной безопасности Джоном] Болтоном и Николаем Платоновичем Патрушевым, те важные, эффективные, прагматичные, полезные контакты будут продолжены. Более того, [американцы] нам давали понять о готовности принять Николая Платоновича [Патрушева] здесь, в Вашингтоне, на американской земле", - сказал посол.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что согласовываются сроки визита нового помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена в Москву.

Также бывший посол США в России Джон Хантсман в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что О'Брайен заинтересован в налаживании диалога с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

О назначении О'Брайена на должность своего помощника по национальной безопасности президент США Дональд Трамп сообщил 18 сентября. О'Брайен ранее занимал должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента. На новом посту он сменил Джона Болтона, который был отправлен в отставку из-за того, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации.

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