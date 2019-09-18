Трамп назначит новым помощником по национальной безопасности Роберта О'Брайена

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назначит своим новым помощником по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который в настоящее время занимает должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей странице в Twitter .

Что отставка Болтона может означать для России и мира

You're fired! Что отставка Болтона может означать для России и мира

"Я рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой!" - написал он.

Во вторник Трамп называл имена пяти человек, кандидатуры которых он рассматривает на пост помощника по нацбезопасности вместо отправленного ранее в отставку Джона Болтона. Помимо О'Брайена, в этом списке фигурировали генерал-майор ВС США в отставке Рикки Уодделл, который ранее в течение года работал заместителем помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера, руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти, руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США при Болтоне Фред Флитц, а также советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлогг.

О Роберте О'Брайене

О'Брайен по специальности юрист. Никаких высоких постов на госслужбе он прежде не занимал и, соответственно, громких заявлений на международные темы не делал. В 2007-2011 годах руководил работой государственно-частной программы подготовки судей, прокуроров и адвокатов в Афганистане, которая действовала при Госдепартаменте. В этом качестве работал с госсекретарями Кондолизой Райс и Хиллари Клинтон. Ранее входил в состав Консультационного комитета США по объектам культурного достояния. Этот орган действует при американском внешнеполитическом ведомстве и консультирует правительство США по вопросам противодействия незаконной торговле древностями и другими предметами культурного наследия.

О'Брайен является сооснователем частной американской юридической компании - Larson O'Brien, которая базируется в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Как адвокат представлял в судах США интересы ряда известных фигур, включая бывшего астронавта Эдвина (Базза) Олдрина, являвшегося участником первой американской лунной экспедиции, и крупных компаний, к примеру, киностудии 20th Century Fox.

В 2013 году входил в состав делегации Международного республиканского института США, наблюдавшей за ходом президентских выборов в Грузии. В 2014 году находился в таком же качестве на Украине, наблюдая за проведением парламентских выборов.

Высшее образование получил в Университете штата Калифорния. Был майором резерва Сухопутных войск США.