Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Два лидера продолжат обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией. "Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии, естественно, прежде всего в контексте проводимой турецкими вооруженными силами военной операции в Заевфратье", - сказал Ушаков, отметив, что очередной личный контакт двух лидеров станет уже восьмым с начала года. Он напомнил, что об этой внеочередной встрече Путин и Эрдоган условились 15 октября в телефонном разговоре.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи проведет очередные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Операция "Источник мира"

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Целью операции было создание там буферной зоны, которая должна была стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Однако 17 октября США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции на севере Сирии. Турецкая сторона согласилась прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность курдским отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности. Этот срок истекает 22 октября.

Ушаков заметил, что российская сторона в целом позитивно оценивает итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США Майклом Пенсом. "Но завтра (во вторник), как известно, 120 часов и эти пять суток уже истекают, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, - отметил представитель администрации президента. - Собственно это и будут обсуждать наши два руководителя".

Он подчеркнул, что для России главная задача - добиваться долгосрочной стабильности в Сирии, и указал на неизменность российской позиции. "Исходим [из того], естественно, что интересы всех групп сирийского народа будут учтены", - подчеркнул Ушаков.

Главное - не навредить

Говоря о сохранении сбалансированности ситуации накануне заседания сирийского Конституционного комитета Ушаков подчеркнул, что этот орган уже сформирован и сейчас самое главное - "создать такие условия, которые бы не мешали проведению первого заседания". "Лидеры будут это обсуждать", - сказал он, уточнив, что ожидаются переговоры в составе небольших делегаций.

Ушаков сделал акцент на том, что в преддверии заседания Конституционного комитета Сирии необходимо избегать действий, способных нанести ущерб сирийскому урегулированию. "Что особенно важно, мы это неоднократно подчеркивали, чтобы сейчас никакими акциями, никакими шагами не нанести ущерба урегулированию сирийского кризиса и продвижению политического процесса, - сказал он. - Это особенно важно в эти дни, в эти недели, с учетом того, что в конце октября проводится первое заседание Конституционного комитета".

Контакты с Асадом

Отвечая на вопрос, планируется ли в связи с происходящими в Сирии событиями провести личные контакты с президентом САР Башаром Асадом, Ушаков отметил, что "с сирийским лидером постоянно контактируют наши представители по различным направлениям".

В частности, он упомянул о переговорах по линии специального представителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, а также по линии Минобороны. "Несомненно, ситуация в контексте турецкой операции очень подробно и обстоятельно обсуждалась между нашими и представителями Асада", - заключил Ушаков, отметив, что всю новую информацию Путин и Эрдоган сами расскажут на совместной итоговой пресс-конференции.

Помощник президента не исключил, что Путин и Эрдоган переговорят один на один. По его словам, затем планируется провести рабочий ланч в расширенном формате, в ходе которого будут затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. По оценке Ушакова, оно развивается по нарастающей. Он оценил итоги работы по всем направлениям как "неплохие", а также констатировал рост товарооборота.