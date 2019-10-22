Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество

Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии". Он считает, что переговоры будут сложными. "Очень много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно", - сказал он.

В понедельник помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что это уже восьмая очная встреча двух лидеров с начала года. По его словам, в ходе этой беседы планируется продолжить обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией.

Ушаков также добавил, что Путин и Эрдоган поговорят о развитии ситуации в Сирии после окончания 120-часовой приостановки турецкой операции "Источник мира". Он подчеркнул, что для России главная задача - добиваться долгосрочной стабильности в Сирии, и указал на неизменность российской позиции. "Исходим [из того], естественно, что интересы всех групп сирийского народа будут учтены", - подчеркнул Ушаков.