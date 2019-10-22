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Военная операция Турции на севере Сирии

Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество

Встреча проходит в узком составе

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своей сочинской резиденции "Бочаров ручей" начал переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа проходит в узком составе.

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Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии". Он считает, что переговоры будут сложными. "Очень много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно", - сказал он.

В понедельник помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что это уже восьмая очная встреча двух лидеров с начала года. По его словам, в ходе этой беседы планируется продолжить обсуждение ситуации на севере Сирии в контексте военной операции, проводимой там турецкой армией.

Ушаков также добавил, что Путин и Эрдоган поговорят о развитии ситуации в Сирии после окончания 120-часовой приостановки турецкой операции "Источник мира". Он подчеркнул, что для России главная задача - добиваться долгосрочной стабильности в Сирии, и указал на неизменность российской позиции. "Исходим [из того], естественно, что интересы всех групп сирийского народа будут учтены", - подчеркнул Ушаков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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