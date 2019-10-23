Вершинин: международная зона безопасности в Сирии не актуальна после саммита РФ и Турции

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Инициатива Германии о создании на севере Сирии контролируемой международными силами зоны безопасности не актуальна после решений саммита президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции, приуроченной ко Дню ООН.

"Эта инициатива была выдвинута до того, как состоялась встреча в верхах Сочи, до того, как были приняты решения, которые мы называем судьбоносными. Что касается северо-востока Сирии, удалось разрядить очаг напряженности, наметить путь по выходу из труднейшей ситуации. В этом плане мы приветствовали бы соображения друзей и тех, кто хочет закрепить там стабилизацию, но здесь соревнований быть не должно. Для нас главными остаются те договоренности, которые были достигнуты вчера в Сочи", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в понедельник выступила с инициативой создать контролируемую международными силами зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. Свое предложение она согласовала с канцлером Ангелой Меркель и представит его западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24-25 октября.

22 октября Путин и Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Спецпосланник ООН по Сирии

Вершинин отметил, что Москва регулярно взаимодействует со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном и оценивает его усилия как эффективные.

"В целом его усилия, конечно, оцениваются как эффективные. В том числе и с точки зрения того, что удается подойти к вопросу запуска конституционного комитета [Сирии]. Мы надеемся, что его усилия останутся столь же конструктивными, нейтральными и направленными на уважение права сирийцев самим определять свое будущее", - сказал он.

"Я должен сказать, что такое у нас взаимодействие исключительно тесное, плотное, регулярное. Мы помогаем Педерсену с тем, чтобы стороны договорились", - добавил Вершинин.

Решение о создании комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято в январе 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. 23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского конституционного комитета. Позже его спецпосланник Гейр Педерсен сообщил, что орган впервые соберется 30 октября в Женеве.

Меморандум РФ и Турции

Россия исходит из того, что заключенный с Турцией меморандум по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии будет осуществлен без кровопролития, заявил Вершинин, отвечая вопрос о том, покинут ли курды пограничные с Турцией районы добровольно.

"Мы исходим из того, что реализация закрепленных в меморандуме договоренностей между нами и турками будет осуществляться без какого-либо насилия. Это очень важно, потому что эти договоренности в том числе основываются на тех контактах, которые проводились в последнее время между всеми сторонами. Речь идет о том, чтобы все было сделано на основе договоренностей, без кровопролития", - сказал он.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.