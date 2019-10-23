Путин выступит на саммите Россия - Африка и продолжит серию бесед с африканскими лидерами

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг выступят на пленарном заседании саммита Россия - Африка, после чего российский лидер продолжит проведение серии двусторонних бесед с африканскими коллегами.

"Саммит будет состоять из двух пленарных заседаний. Участвуют все главы государств и все руководители делегаций. Причем имеется ввиду, что мы предоставим слово каждому руководителю африканской делегации, все будут иметь возможность выступить", - сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он уточнил, что 24 октября на первом пленарном заседании запланированы доклады президентов России и Египта, а также ряда других глав государств и правительств Африки. На втором пленарном заседании саммита дискуссия будет продолжена в формате рабочего завтрака.

Планируется, что по итогам саммита будет принята декларация, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене. Ушаков добавил, что планируется подписание еще нескольких совместных документов, включая меморандумы о взаимопонимании между правительством РФ и Африканским союзом и между Евразийской экономической комиссией и Комиссией Африканского союза.

По словам представителя Кремля, российская сторона по итогам саммита рассчитывает договориться проводить его регулярно, раз в три года. "А между ними будут проходить традиционные политические консультации министров иностранных дел России и трех стран Африки - действующего, предыдущего и будущего председателей Африканского союза", - уточнил Ушаков.

Первый в истории саммит Россия - Африка проходит в Сочи с размахом: его гостями стали руководители и главы правительств 43 африканских стран. В мероприятии принимают участие представители всех 54 стран континента. Тот факт, что 43 государства представлены на высшем уровне, сам по себе является знаковым, отметил помощник российского лидера.

Политический марафон

Во второй день работы саммита Путин планирует продолжить беспрецедентный марафон двусторонних встреч. Накануне он с интервалом в 30-45 минут в течение дня провел девять двусторонних бесед с лидерами стран Африки, обсудив вопросы политического взаимодействия, экономического сотрудничества и партнерства в военно-технической сфере.