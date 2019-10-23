Путин выступит на саммите Россия - Африка и продолжит серию бесед с африканскими лидерами

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг выступят на пленарном заседании саммита Россия - Африка, после чего российский лидер продолжит проведение серии двусторонних бесед с африканскими коллегами.
"Саммит будет состоять из двух пленарных заседаний. Участвуют все главы государств и все руководители делегаций. Причем имеется ввиду, что мы предоставим слово каждому руководителю африканской делегации, все будут иметь возможность выступить", - сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он уточнил, что 24 октября на первом пленарном заседании запланированы доклады президентов России и Египта, а также ряда других глав государств и правительств Африки. На втором пленарном заседании саммита дискуссия будет продолжена в формате рабочего завтрака.
Планируется, что по итогам саммита будет принята декларация, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене. Ушаков добавил, что планируется подписание еще нескольких совместных документов, включая меморандумы о взаимопонимании между правительством РФ и Африканским союзом и между Евразийской экономической комиссией и Комиссией Африканского союза.
По словам представителя Кремля, российская сторона по итогам саммита рассчитывает договориться проводить его регулярно, раз в три года. "А между ними будут проходить традиционные политические консультации министров иностранных дел России и трех стран Африки - действующего, предыдущего и будущего председателей Африканского союза", - уточнил Ушаков.
Первый в истории саммит Россия - Африка проходит в Сочи с размахом: его гостями стали руководители и главы правительств 43 африканских стран. В мероприятии принимают участие представители всех 54 стран континента. Тот факт, что 43 государства представлены на высшем уровне, сам по себе является знаковым, отметил помощник российского лидера.
Политический марафон
Во второй день работы саммита Путин планирует продолжить беспрецедентный марафон двусторонних встреч. Накануне он с интервалом в 30-45 минут в течение дня провел девять двусторонних бесед с лидерами стран Африки, обсудив вопросы политического взаимодействия, экономического сотрудничества и партнерства в военно-технической сфере.
В четверг в графике российского лидера намечено проведение еще пяти двусторонних переговоров. В частности, пройдет встреча Путина с президентом Анголы Жоау Лоуренсу. "Планируется, что одной из главных тем беседы будет сотрудничество в торгово-экономической сфере. Двусторонний товарооборот за семь месяцев текущего года вырос на 42% и составил $34,8 млн", - уточнил Ушаков.
Важным направлением кооперации двух стран является горнорудная сфера, в частности разработка месторождений алмазов. Российская компания "Алроса" является соучредителем крупнейшей алмазодобывающей компании Анголы "Катока". Ушаков отметил, что страны разрабатывают среднесрочную программу сотрудничества в сфере геологии и недропользования до 2025 года.
Помощник президента уточнил, что также планируется встреча Путина с президентом Кении Ухуру Кениатой, на которой будут обсуждаться развитие торгово-экономических связей и обеспечение роста товарооборота. Страны прорабатывают вопрос о создании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
График российского президента, по словам Ушакова, предусматривает проведение 24 октября встречи с президентом Руанды Полем Кагаме. "Наметилась поступательная динамика сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. На полях саммита Россия - Африка в Сочи планируется подписать межправсоглашение о сооружении в Руанде Центра ядерной науки и технологий", - сказал помощник главы государства. По его словам, стороны также намерены активно развивать сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, имеются также перспективные совместные наработки в области геологоразведки и недропользования.
Кроме того, планируется встреча Путина с президентом Гвинеи Альфой Конде. В январе - июле 2019 года объем двусторонней торговли увеличился сразу в 2,5 раза, до $79 млн. Перспективными сферами сотрудничества являются добыча полезных ископаемых и геологоразведка, энергетика, инфраструктура и транспорт, сельское хозяйство и рыболовство.
Ушаков напомнил, что в Гвинее работают ряд крупных российских компаний: так, "Русал" разрабатывает месторождения бокситов, причем суммарные инвестиции в проект превысили $300 млн, а "Северсталь" добывает в африканской стране золото.
Он отметил, что одной из важных сфер сотрудничества является здравоохранение. В частности, по линии Роспотребнадзора в африканской стране в феврале 2017 года был открыт Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Ранее в Гвинее Минздрав РФ проводил исследования российской вакцины против лихорадки Эбола. "Прорабатываются дополнительные меры в целях укрепления потенциала системы здравоохранения Гвинеи", - добавил помощник российского лидера.
По его словам, также 24 октября планируется встреча Путина с врио президента Алжира Абделькадером Бенсалехом, на которой будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества.